Tevehúst evett D. Tóth András - Elárulta, mihez hasonlít az íze

Életre szóló élményeket gyűjtött a sivatagban D. Tóth András műsorvezető, aki először járt ott. Ezúttal a felesége és a két gyermeke nélkül vágott neki az utazásnak, ugyanis a legjobb gyerekkori barátjával repült Ománba, hogy egy igazi, férfias kalandtúrán vegyen részt.

Mindenki azt gondolja, hogy Ománban csak sivatag van, de rendkívül változatos a táj. Vízesés, patakok, fehérhomokos tengerpart, sziklás hegyek és kanyonok veszik körül Salalah-t, ahova az IBUSZ charter járatával érkeztünk

- meséli D. Tóth András, akit leginkább a szelíd hajlatú homokdűnék ragadtak meg.

Elképesztő élmény a sivatag végtelenjében safarizni, falatozni és táncolni a tűz körül, bámulni a csillagokat és rádöbbenni arra, hogy milyen apró porszem az ember ezen bolygón!

– mondta.

Fotó: D. Tóth András

Rátaláltak egy tevefarmra is a dűnék között, ahol András saját maga fejt meg egy tevét. A tőgymeleg tejet azonnal meg is kóstolta egy olyan bödönből, amit csak napsütéssel szoktak fertőtleníteni.

Nem lett semmi bajom tőle, de azt hittem, hogy édesebb lesz, elég fura íze van a tevetejnek!

- tette hozzá.

Ha már ott járt, az ománi tevehúst is megkóstolta, amit a helyiek medicinának tartanak, gyógyító erőt tulajdonítanak neki.

A teve húsa leginkább marhára hasonlít

– mondta.

Fotó: D. Tóth András

András a barátjával együtt felfedezte Salalah híres mecsetjét, hús- és halpiacát, kóstoltak friss kókuszvizet és kókusztejet is. Megismerkedtek azzal a törzsi kultúrával is, ami ezt az országot jellemezte évszázadokig. Felkapaszkodtak a környék legmagasabb hegyére, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt az itteni sziklás sivatagra, illetve a mögötte elterülő Indiai-óceánra. Az ország legfőbb természeti kincsének történetébe is beavatták őket a tömjénmúzeumban. Sőt, még Sumhuram ősi városában is elidőztek, ami a helyiek szerint azért különleges, mert állítólag egy időben itt gyűltek össze a világ boszorkányai és varázslói.

A napot mindig a salalah-i hotelkomplexumban zártuk, ahol nemcsak a saját szálláshelyünk, de a másik három szálloda valamennyi szolgáltatását is igénybe vehettük: bármelyiknek az éttermébe, strandjára bemehettünk, használhattuk a napágyakat, s mindez benne volt az árban. Az egész nagy nyugalmat és biztonságot árasztott, ráadásul pontosan olyan volt, mint a képeken

- mondta András.