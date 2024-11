Most kaptuk a lesújtó hír, elhunyt a sztárfodrász

Mint arról korábban a Bors beszámolt, a brit televíziózás egyik legendás hajformázója, Trevor Sorbie a This Morning nevű reggeli showban jelentette be, hogy nem sok ideje maradt hátra, miután visszautasította a további kemoterápiás kezeléseket. A 76 éves tévés fodrász egy hónappal ezelőtt fedte fel, hogy bélrákkal küzd, ami azóta átterjedt a májára is. A gyógyíthatatlan betegség lefolyási idejét egy-két hónappal még megtudták volna hosszabbítani a kezelésekkel, azonban Trevor Sorbie úgy döntött, hogy elutasítja ezt.

Fotó: YouTube

Mindössze pár nap telt el a szomorú fejlemények után, most pedig bejelentették a sztárfodrász halálhírét a közösségi oldalán. A This Morning sztárja, Trevor Sorbie 75 éves korában hunyt el.

Trevor olyan sztárokat készített fel, mint Dame Helen Mirren, Kylie Minogue, a Beatles sztárjai, George Harrison és Paul McCartney, Robbie Williams, Bryan Ferry és Lorraine Kelly.

Trevor daganatát 2019-ben fedezték fel - és hatórás műtéten esett át, hogy eltávolítsák. Sajnos - annak ellenére, hogy a kiújulás esélye mindössze öt százalék volt - a rák visszatért és átterjedt a májára. Korábban, 2020-ban 24 kemoterápiás kezelés után idegkárosodást szenvedett az ujjaiban és a lábujjaiban.

Az üzletember az első diagnózisára visszaemlékezve korábban elmesélte: „Egyik éjszaka rengeteg vért vesztettem, és ez szokatlanul felkavart. Elmentem a kórházba, és közölték velem, hogy bélrákom van”.

Trevor a temetést is elutasította, mondván, hogy az túlságosan felkavaró lenne. Azt kívánta, hogy hamvait „Carole és a mi kiskutyánk hamvai közé temessék”.