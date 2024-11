„Maradjunk annyiban, sokaknak van még hová fejlődni” – Caramel reagált a Szilágyi József kiesése miatti Megasztár-balhéra

Hatalmas közfelháborodást váltott ki a Megasztár 7. évadának legutóbbi, vasárnapi adása. Drámai pillanatokból nem volt hiány, a zsűri pedig nem volt éppen vajszívű. Szigorú kritikákat fogalmaztak meg több produkció után, a műsor utolsó perceiben pedig súlyos döntés volt Caramel kezében. Szilágyi Józsi és Bánsági Petronella távozásáról vagy maradásáról kellett határoznia. A korábbi Megasztár-győztes végül a fiatal lány mellett tette le a voksát.

Caramel hozta meg a végső döntést múlt vasárnap a Megasztárban (Fotó: TV2)

Caramel a Megasztárról: „Most rajtam csattant az ostor"

Szilágyi Józsi óriási rajongótáborra tette szert, hiszen sokan szimpatizáltak a nehéz sorsú, mégis örökvidám énekessel. Mindeközben Petronella mindhárom élőadásban a veszélyzónába került, Molnár Ferenc Caralmel mégis Petronella továbbjutása mellett döntött, a Borsnak pedig elmesélte a miérteket.

– Ismét nagyon komoly adáson vagyunk túl, több énekes is szintet lépett a szememben. Az, hogy búcsúznunk kell egy-egy énekestől, mindig fájdalmas pontja az estének. Őszintén mondom, lövésem sincs, hogy a megmaradt hat versenyző közül legközelebb kitől kell búcsúznunk. Ami az elmúlt vasárnapot illeti, akkor sem voltunk, voltam könnyű helyzetben – ismerte el Caramel, majd hozzátette, eljutottak hozzá a reakciók, miszerint őt hibáztatják Józsi kiesése miatt... Ugyanis két-két szavazatot kapott a két veszélyzónás, és Caramelnek kellett döntenie közülük.

– Ritkán olvasok kommenteket, de most hozzám is eljutottak a vélemények. Értem ezeket a hozzászólásokat, és tény, hogy nagy rajongótábora van Józsinak. Teljesen érthető, hogy csalódottak a kiesése miatt. A személyeskedő kommenteket nem is említem, maradjunk annyiban, sokaknak van még hová fejlődni a véleménynyilvánításban.

Én együttérzek a közönséggel, viszont azért ülünk a zsűriben, hogy döntéseket hozzunk, én pedig hoztam egy szakmai döntést.

– Az a száraz, szakmai véleményem, hogy Petronella jobban énekel. Ettől még nem vitatom, hogy Józsi is tehetséges, színes személyiség. Most rajtam csattant az ostor, de ne felejtsük, rajtam kívül még ketten Petronellára szavaztak a zsűriben – utalt Marics Peti és Papp Szabi döntésére, akik szintén a fiatal lányra voksoltak. Hozzátette: nem tudhatjuk, sem a zsűri, sem a nézők, hogy a két énekesjelölt közül kinek mennyi szavazata volt, melyikőjükre voksoltak valójában kevesebben.