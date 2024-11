A Megasztár szépsége hajlamos az önmarcangolásra

Baráth Katának mindig is az volt az álma, hogy énekesnő legyen, s ez most akár valóra is válhat, hiszen bejutott a Megasztár legjobbjai közé. Ettől függetlenül gondolt arra is, hogy amíg nem indul be az előadói karrierje, legyen egy biztos szakmája is.

Baráth Kata a Megasztár miatt passziváltatta magát az egyetemen - Fotó: TV2 / hot magazin

– Van B tervem, ugyanis mindenképpen diplomát is akartam, és fel is vettek az egyetemre kommunikáció és média szakra. Az első két félévet passziváltattam a Megasztár miatt, de utána biztosan elvégzem majd az egyetemet – mesélte Kata a hot! magazinnak.

Reménykedik abban, hogy egyszer elégedett lesz magával - Fotó: TV2

A Megasztár versenyzője nem elégedett magával

A fiatal tehetségnek már arról is határozott elképzelése van, hogy milyen előadó szeretne majd lenni.

– Már van egy bandám, akikkel korábban zenéltem, velük szeretném folytatni a műsor után is. Szeretnék majd sokat beszélgetni a közönséggel, elmondani, hogy milyen érzések vannak bennem. Például én egy nagyon maximalista ember vagyok, emiatt viszont sokszor nem vagyok elégedett magammal. Ezért hajlamos vagyok az önmarcangolásra. Nemcsak az énekléssel, hanem a külsőmmel és igazából bármilyen teljesítményemmel kapcsolatban képes vagyok nagyon szigorú lenni magamhoz. Ezen szeretnék változtatni, de nagyon nehéz ez a típusú fejlődés.