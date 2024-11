Kiszivárgott: III. Károly király, ha akarna sem békülhetne ki Harry herceggel csak úgy - ez áll az útjába

Bármilyen békülés történik is, ennek háromirányú folyamatnak kell lennie. Az emberek kérdezgetik a királyt az érzéseiről, de Vilmosnak is részt kell vennie a békülésben, ami tovább bonyolítja a helyzetet. Ez olyan helyzet, amelyet régen senki el sem tudott volna képzelni. Most a továbblépés bármi is lesz, együtt kell működniük.