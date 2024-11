Hatalmas nézettség szombaton és vasárnap: Ördög Nóri a TV2 két élő show-jában is helyt áll – hosszú órákon át. A csinos műsorvezető most Instagram-oldalán mutatja meg követőinek, miben is különbözik a két produkció számára! Szombat reggel például Balatonakarattyáról indul a stúdióba, vasárnap pedig Budapestről. Míg a Dancing With The Starsnál esetében hagyományos, úgy a Megasztárnál lakókocsis öltöző várja.

Ördög Nóri egy hétvégén két élő show-t is vezet a TV2-n (Fotó: Ladóczki Balázs)

Vicces pillanat, amikor a színpadon állva, adás előtt egymást mobilozza Nóri és Tilla. Egy hétvége, két élő show: három percbe sűrítve!

„Kulisszák mögött szombat&vasárnap…”

– írta Ördög Nóra, akinek rajongói értékelték a felvételt, több hozzászólás is érkezett a műsorvezető közösségi oldalára.

„Te aztán nem unatkozol egy percet sem!”

– jegyezte meg egy hozzászóló.

„Izgalmas lehet ennyi mindenben részt venni!”

– írta más.

„Ne dolgozz ennyit, drága Nóri! Vigyázz magadra!”

– aggódott kedvence egészségéért egy rajongó.

Nézd meg Ördög Nóri nem mindennapi montázsát!