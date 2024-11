Elképesztő hírrel jelentkezett nyáron a közösségi médiában Tóth Vera. Az énekesnő ugyanis elárulta rajongóinak, beteg. Részleteket azonban nem árult el, ami miatt sokan aggódni kezdtek, mekkora a baj. Azonban kiderült, a 39 éves aranytorkú előadó súlyos inzulinrezisztenciával küzd, ami miatt hónapokig élt pánikban, és élt át szívrohamszerű tüneteket.

Az énekesnő őszintén beszélt arról, mit élt át Fotó: archív

Úgy kelsz fel, hogy félsz tőle, úgy fekszel le, hogy félsz tőle. Úgy eszem meg bármit, hogy már rettegek tőle mikor jön legközelebb. Nem merek kilépni a lakásból. Elkezdenek különböző szorongásbéli problémáid lenni

- emlékezett vissza Vera egy közösségi médiás videó keretein belül arra az időszakra, amikor 180-as pulzussal, pánikrohamokkal, alváshiánnyal élt. Fizikai tünetei odáig vezettek, hogy volt, az autópályán kellett félre állnia rosszullét miatt.

Elkezdte uralni az életemet ez az érzés

- jelentette ki. Hozzátéve, hogy először azt hitte, pánikbeteg lehet. Ám egy idő múlva rájött, nem lelki alapú ez az egész, ami tavaszi, nápolyi útja során jelentkezett nála először. Mint mondta, egy tengerparti reggeli során, egy kávét követően arra lett figyelmes sportóráján, hogy pulzusa minden ok nélkül megy egyre feljebb és feljebb. Óriási rosszullét jött rá a semmiből, ami miatt pánikba esve gyorsan a szállodai szobába is vissza kellett mennie, hogy lepihenjen.

Egy este azonban, miután mentőt hívtak otthonába, kiderült, rendkívül súlyos inzulinrezisztánciában szenved és csoda, hogy még nem cukorbeteg. Évek óta tudja, hogy valami nagyon nem oké, nagyon szeretne ugyanis gyereket, de egyszerűen nem jön össze. Most már talán megoldódik a bébi-kérdés is - számolt be róla a Tények Plusz. Diétával, életmódváltással, szükség esetén gyógyszeres kezelésekkel, de megtörténhet a csoda.