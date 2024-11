Mint arról korábban a Bors beszámolt, az énekesnő már alig várja, hogy édesapjával léphessen a Dancing with the Stars parkettjére. Tóth Gabi egy igazán megható produkcióval készül, nemrég pedig még részleteket is elárult a próbákról.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence / Fotó: Bánkúti Sándor

- Apával nekem mindig szorosabb volt a viszonyom. Kiskoromban is apás voltam, arra akartam menni, amerre ő van. Azt akartam csinálni, amit ő csinál. És eszembe jutott, hogy nekem nem volt olyan esemény az életemben, ahol édesapa megtáncoltatott volna. Sajnos ez kimaradt... Most viszont itt van ez a remek alkalom – fogalmazott Gabi, akitől édesapja vette át a szót. Elmondta, izgul, mert ilyen helyzetben még sosem volt. Ő sokkal inkább a háttérben húzódott meg az elmúlt 20 évben.

Gabi ezzel kapcsolatban tett nagy bejelentést a közösségi oldalán. Mint bejegyzésében bejelentette: „Apa is színpadra lép velünk ma!” A szerelmes fotó alatt egyébként Tóth Gabi azt is elárulta, hogyan és milyen módszerrel tudja szerelme pillanatok alatt megnyugtatni.

- Eltelt egy hét és ma nektek is köszönhetően újra táncolhatunk. Ez a fotó a produkciónk előtti percekben készült… Így szoktuk megnyugtatni egymást, ha izgulunk. Ma pedig TÁNCOL A CSALÁD. Apa is színpadra lép velünk ma, szóval ezt a kis rituálénkat, amit a fotón is láthattok, ma hárman fogjuk csinálni! Annyira boldog vagyok, hogy apukámmal is táncolhatok. Örökké hálás leszek neki azért, hogy igent mondott. Legyetek velünk ma is és támogassátok bennünket - írta bejegyzésében az énekesnő.