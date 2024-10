Zimány Linda nem volt szégyenlős, megmutatta - Fotó

Mint arról korában a Bors beszámolt, edzés közben kapták lencsevégre Zimány Lindát. A modellből lett jogászról köztudott, hogy megszállottan imádja a pilatest, ennek hatása pedig meg is látszik tökéletes, kisportolt alakján, amelyet nem fél időről időre megmutatni a rajongóinak.

Fotó: Pesthy Márton

A szexi jogász ezúttal egy szűk, és igen mélyen dekoltált fekete topban mutatta meg a bájait és egyben új büszkeségét is. Ugyanis egy új piros rúzst kapott, amit nem is habozott kipróbálni, a végeredményt pedig követőinek is megmutatta. Zimány Linda nagyon dögös lett piros ajkaival, ezt pedig többen szóvá is tették a komment szekcióban.

„Új piros rúzst kaptam, meg kellett mutatnom” – írta lehengerlő fotójához Zimány Linda, amit ide kattintva tekinthetsz meg.