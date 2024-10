Szívszorító vallomás: mellrákot diagnosztizáltak a közkedvelt sorozatsztárnál

A The Office, amely hazánkban a Hivatal néven futott, egy közkedvelt szituációs komédia sorozat, amely egy kis vállalat mindennapi munkafolyamatairól és az irodában történő vicces helyzetekről szól. A sorozatban Jenna Fischer Pam Beesley-t alakította, és az egyik legkedveltebb szereplővé vált rövid idő alatt. A világhírű sorozat színésznője most az Instagram-oldalán árulta el, hogy egy évvel ezelőtt egy agresszív fajtájú, egyes stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála egy rutinvizsgálat során. Most a betegség felismerésének évfordulóján több részletet is megosztott a rák elleni harcáról.

Még 2023 októberében tettem közzé magamról egy fotót, amelyen egy mammográfiai rutinvizsgálatra készültem. Még viccesen azt is írtam hozzá, hogy vigyázni kell a "ketyegő táskáidra" Michael Scott. A vizsgálat azonban a mellszöveteimben nyugtalanító eredményeket hozott, ezért az orvosom tovább küldött mell-ultrahangra. Miután felfedeztek valamit a bal mellemben, biopsziát rendeltek el. Ezután december elsején megtudtam, hogy 1. stádiumú, de tripla pozitív mellrákom van

- kezdte bejegyzését Jenna Fischer.

A tripla pozitív emlőrák a mellrák egy agresszív fajtája, de nagyon jól reagált a kezelésekre. Januárban lumpektómiát végeztek rajtam, hogy eltávolítsák a daganatot. Szerencsére korán felfedezték a betegséget, így nem terjedt át a nyirokcsomóimra, vagy a testem többi részére. Az emlőrák agresszív jellege miatt azonban továbbra is kemoterápia és sugárkezelés szükséges, hogy biztos ne tudjon visszatérni a rák. Februárban kezdtem a 12 körös kemót, júniusban pedig a háromhetes sugárkezelést. Bár továbbra is Herceptin infúziót és naponta egy adag tamoxifent kapok, örömmel jelenthetem ki, hogy remekül érzem magamat

- zárta sorait a színésznő.