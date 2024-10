Teljesen váratlan: az esküvőjéről szólalt meg Schóbert Lara

Schóbert Lara életét a magyarok kíváncsian követik nyomon. Rubint Réka és Schobert Norbi elsőszülött gyermeke, egyetlen lányuk gyönyörű nővé cseperedett. A magyarok szeme láttára vált kisbabából tüneményes kicsi lánnyá, most pedig felnőtt, érett nő. Szépségével sokakat ámulatba ejt, és bár nem szándékozik szülei árnyékában élni, azért ő is tart edzéseket. Most azonban egy egészen váratlan fordulat derült ki a magánéletéről.

Lara édesanyja szépségét örökölte

Az év elején még mindenki arról beszélt, hogy Lara milyen tüneményes párkapcsolatban él. Focista szereleme miatt Borsodba költözött, ott tartott edzéseket, ugyanakkor Budapestre is sokat járt a családja miatt. Egy insta-sztoriból derült ki először, hogy Lara véget vetett a kapcsolatuknak, ami az egész országot megdöbbentette. A lánynak erősnek kellett lennie, a jó dolgokra koncentrált, így végül túltette magát a fájdalmas szakításon.

Most azonban egy meglepő információt árult el magáról. Lara ugyanis már fantáziál az esküvőjéről. Egy friss insta-sztorijában ugyanis egy videót osztott meg, amelyen a menyasszony és a vőlegény bokszolóként vonulnak a ringbe.

Na jó, ha nem ilyen esküvőm lesz, akkor ne legyen semmilyen!

- írja Lara, ami arra mutat rá, hogy bizony már ő is fantáziálgat a házasságról.

A sztorit - korlátozott ideig - IDE kattintva lehet megtekinteni.