Péter Szabó Szilvia megható vallomása: „Szerelemből jött közös munka”

Péter Szabó Szilvia ritkán enged bepillantást a magánéletébe. A legutóbb a Borsnak adott interjújában az énekesnő elárulta, hogyan ünnepelte párjával a tíz éves évfordulójukat.

Most megmutatta az életét Péter Szabó Szilvia / Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Péter Szabó Szilvia most beengedte az otthonába a TV2 stábját, akinek mesélt ritkán látott férjéről, Völgyesi György-ről, aki egyben a NOX menedzsere is. Elárulta, hogy mennyire nehéz a közös munka és hogy vannak, hogyan élnek most.

Az volt a fókuszban, hogy én abból éljek, az legyen az életem, az legyen a hivatásom, a mindenem, hogy én színpadon valamilyen formában adok az embereknek

- mondta az énekesnő.

Péter Szabó Szilvia kislányáról eddig keveset tudhattunk, de az énekesnő most örömmel mesélt róla.

− A kislányomban az az érdekesség, hogy ő építészmérnök szeretne lenni, nagyon távol áll tőle ez a világ, de mégis nagyon élvezi. Amikor megkérdeztem, tőle, hogy van-e kedve szerepelni a klipben, merthogy szükségünk lenne egy gyermek szereplőre, és hát ki más lenne a legtökéletesebb erre, mint ő, akkor hát fülig érő szájjal mondta, hogy »jaj igen« - mesélte az énekesnő, aki hozzátette, hogy szerinte gyermeke később már bánta, hogy igent mondott, mert annyira izgult, hogy alig bírt elaludni.

Szerelemből jött közös munka, és a közös munka szerelméből jött még jobban az, hogy ennyire szeretjük egymást azt hiszem

- nyilatkozta Péter Szabó Szilvia a TV2-nek.