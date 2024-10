„Ők a MINDEN! Nélkülük semminek nincs értelme!” – Gáspár Bea megható sorokkal mondott köszönetet gyermekeiért

Gáspár Bea nemrég megindító őszinteséggel mesélt a családjuk titkairól a TV2 Titkok Ramónával című műsor vendégeként. Bea asszony mások mellett arról beszélt, hogy nem szeretné, hogy a harminc éves lánya egyelőre szüljön, mert szerinte Evelin még nem elég érett az anyaságra.

Fotó: Markovics Gábor

Sokan meglepődtek Győzike feleségének a kijelentésén, hiszen mindig is azt hitték, hogy mielőbb szeretne már nagymama lenni. Úgy látszik, hogy ez még Evelin és Virág esetében is a távoli jövő zenéje, Bea asszony addig is mindent megtesz imádott gyermekeiért, akikről természetesen a leánygyermekek világnapján sem feledkezett el.

„Nélkülük semminek nincs értelme”

Az édesanya az Instagram-oldalán osztott meg egy közös fotót Evelinnel és Virággal, amelyhez azt írta:

Leánygyermekek világnapja. Ők a MINDEN! Nélkülük semminek nincs értelme! Szeretlek titeket drága lányaim!

Bea asszony követői pedig odáig vannak a csodás képét, rengeteg dicsérő kommentet kapott.

„Ajj de imádunk bennetek, már alig várjuk a következő Győzike showt”

„Csak úgy ragyogtak! Nagyon szépek vagytok lányok!!”

„Csinik vagytok!”

– írták mások mellett.