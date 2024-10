Válása után hajléktalanként él az utcán: felismerhetetlenné vált az egykori közönségkedvenc szépség

A 41 éves Loni Willison egykoron csábító kinézetéről és fényűző életéről volt híres, azonban a topmodell mára teljesen megváltozott.

A topmodell mélyrepülése mindenkit meglepett (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels/Chris John

A topmodell kilátástalan körülmények között

A Baywatch sztárjának, Jeremy Jacksonnak volt a felesége, ám problémás párkapcsolatuk és Willison drogproblémái miatt a 2012-ben egybekelt pár 2014-ben elvált. A nő szerint Jackson többször is bántalmazta, egyszer pedig megpróbálta megfojtani, ám mégsem döntött úgy, hogy jogi lépésekhez folyamodik. A modell nem akarta, hogy volt párja börtönbe kerüljön, de utólag már bánja, hogy nem lépett fel határozottabban az ügyben. Az egykori modell mentális problémákkal küzdött, és a drogok ezen nyilván csak súlyosbítottak. Willison egy időben azt is állította, hogy valaki elektromos áramot akar küldeni a testébe, hogy megrázza azzal. Jackson-t 2015-ben bűnösnek találták, amikor is megkéselt valakit, így 270 napig a rácsok mögé került. A modell nem úszta meg ilyen olcsón, ugyanis már évek óta az utcán él hajléktalanként.

Legutóbb egy festékes dobozt fújt egy barna papírzacskóba. De korábban látták már úgy is, hogy egy bevásárlókocsit tolt tele a holmijaival, miközben jól láthatóan el volt törve az egyik ujja és tele voltak a karjai sebekkel és sérülésekkel. Nem tudni, lesz-e fordulópont Willison életében, de az bizonyos, hogy korábbi partnere hozzásegítette ahhoz, hogy kiszolgáltatott körülmények között éljen.