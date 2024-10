Újabb részletek derült ki Liam Payne halálával kapcsolatban

Liam Payne tragikus halála alaposan megrázta a világot, a fiatal zenész nem csak, hogy elképesztően fiatal volt, de egyelőre az sem tisztázott pontosan, hogyan halt meg. A rendőrség most új nyomokat talált, ennek tükrében a nyomozás is nagy fordulatot vett.

Liam Payne 31 évesen halt meg (Fotó: Lexie Appleby / Fotó: Northfoto)

Bűncselekmény sem kizárt

A Mirror cikke szerint a rendőrség most az énekes mobiltelefonját is elkezdte átvizsgálni, hogy megállapíthassák, kivel állt kapcsolatban a halála előtti órákban. Egyre gyanúsabb ugyanis, hogy valamilyen kábítószer ügyletbe keveredett, mivel az első toxikológiai vizsgálatokból már kiderült, hogy Liam szervezetében kokaint találtak. Azt egyelőre nem közölték a hatóságok, hogy milyen mennyiségben volt jelen a kokain a vérében, amikor meghalt, mindenesetre átvizsgálják az összes térfigyelő kamerát is, hogy kiderítsék, lehetett-e köze bármilyen bűncselekményhez, kaphatott-e valakitől drogot, amikor a hotelben tartózkodott.

Egy forrás elmondta : – Ez egy nagyon aprólékos vizsgálat és mindent nagyon alaposan kell átvizsgálni, mert a világ még mindig rajta tartja a szemét ezen az ügyön. Ha bármilyen módon bűncselekményre derül fény, a felelősök a törvény teljes szigorával fognak szembenézni – árulta el.

Liam Payne drog hatása alatt lehetett

Az egy gyermekes családapát múlt hét szerdán találták holtan a Buenos Aires-i Casa Sur Hotel egyik teraszán, ahová több mint tízméteres magasságból zuhant ki. Halála előtt néhány perccel a szálloda recepció vezetője a segélyhívó operátorral beszélt, ahol közölte, hogy egy drogos és alkoholos állapotban lévő vendég mindent összetör a szobában. A rendőrség az énekes szállodai szobájában összetört és megégett tárgyakat, illetve a bútorok körül szétszórva kábítószerhez köthető nyomokat talált, ami az ügyészség szerint arra enged következtetni, hogy az énekes droghatás okozta idegösszeomlást kaphatott, így vélhetően félig, vagy teljesen eszméletlen állapotban lehetett, amikor a baleset történt.