Az egész ország lázban ég, hamarosan ugyanis megszületik Weisz Fanni gyermeke. A kismama nemrég bejelentette, hogy szereleme eljegyezte, sőt kisbabát is várnak. A gyönyörű modell pocakja már hatalmas, szépen kerekedik, így bízhatunk benne, hogy hamarosan megszületik a kicsike. Friss fotót posztolt Fanni, ami még a sztárokat is lenyűgözte. Hunyadi Donatella azonnal kommentelt, de Kulcsár Edina, Nánási Pál és Tápai Szabina is lájkolták a képet.

A tüneményes fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.