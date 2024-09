Bébidömping a sztárvilágban, egyre nagyobb divat a mozaikcsalád a celebeknél

A napokban robbant a hírbomba: Lukács Miki és új kedvese babát várnak. Sokakat meglepett a fejlemény, hiszen alig másfél évvel ezelőtt hozták nyilvánosságra válásukat Peller Annával, akivel egyébként van egy lányuk, s elmondásuk szerint a legnagyobb békességben hozták meg a döntést a szakításukról. És nem ők az egyetlenek, akik mozaikcsaládban nevelik majd gyerekeiket.

Lukács Mikike mindenkit meglepett, mikor elárulta, új kedvesével gyermeket várnak (Fotó: Bors)

Kulcsár Edina körül féltucat gyermek van

Kulcsár Edina is gólyahírről számolt be nem is olyan régen, negyedik gyermeke, a kis Dion augusztusban jött világra. Az ex szépségkirálynőnek korábban két gyermeke született Szabó András Csutitól, majd két gyerkőce Varga Márk G.w.M-től. Ráadásul második férjének is van már két csemetéje az előző kapcsolatából, így hat gyerkőcből áll már a mozaikcsalád. Ilyen összejövetelekről Edina eddig sosem osztott meg fotót, de közösségi oldalán tett beszámolói alapján volt már rá alkalom, hogy egyszerre ekkora gyereksereg töltötte meg otthonukat.

G.w.M és Kulcsár Edina 2-2 gyereket hoztak magukkal, majd kettő közöset is vállaltak (Fotó: hot! magazin archív)

Vasvári Vivinek három apától három gyermeke van

Vasvári Vivien három gyermek anyukája, mindegyik gyerkőce más apától született. Elsőszülöttje, Ariana édesapjáról nem szokott beszélni, mindössze annyit tudni, hogy orosz származású. Második gyermeke, Edward 2018-ban született Miamiban. Akkori párjának, Szegedi Fecsónak azóta új párjával, Beával két újabb gyermeke született. Vivinek pedig tavaly született meg harmadik babája, Colin – új párja egyébként már eleve kétszeres apukaként lépett be kapcsolatukba… Követni is nehéz!

Liptai tíz év különbséggel szült

Liptai Claudia is tudja, milyen a mozaikcsalád. Első férjével, az azóta tragikus hirtelenséggel elhunyt Gesztesi Károllyal közös lánya nyáron lett hivatalosan is nagykorú, azaz 18 éves. A kisbabás időszakot újraélhette, második férjével, a cukrász Pataki Ádámmal nyolc éve született meg kisfiuk, Marcell, akik Pankával édestestvérként imádják egymást.

Liptai Claudia kétgyermekes anyukaként él mozaikcslaádban (Fotó: Markovics Gábor)

Külföldön is van példa a mozaikcsaládra

De a külföldi sztárvilágban sem ritka a „patchwork-család”. Hollywood egyik legismertebb párja, Goldie Hawn és Kurt Russell is népes családot nevelget. Mikor egymásba szerettek, Kurtnek egy, Goldie-nak két gyermeke volt, végül egy közös csemetéjük is született. A színésznő lánya, Kate Hudson is követte ezt a mintát: három apától született három gyermeke. A résztvevők szinte mindegyike remek viszonyt ápol egymással. De ebben talán Gwyneth Paltrow a legprofibb: bár már Brad Falchuk amerikai rendező felesége, rendszeresen járnak nyaralni csoportosan, ahol Brad előző házasságából született gyermekei, és Gwyneth exe, Chris Martin is ott van…