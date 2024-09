Könnyek és csillogás: ezek voltak a Sztárban Sztár All Stars negyedik adásának legjobb pillanatai - galéria

Újult erővel csaptak a lovak közé a hírességek a Sztárban Sztár All Star negyedik élőműsorában. Két négy fős csapatba osztva mérték először össze az énekhangjukat a versenyzők, ami során négyen egyből be is kerültek a top12-be. Mindezek után jött a vigaszág és újabb dalokkal bizonyíthatták a versenyzők, mennyire érdemesek a továbbjutásra.

Lencsevégre kaptuk és összeszedtük a jubileumi All Stars évaddal visszatérő Sztárban Sztár negyedik, vasárnap esti adásának legjobb pillanatait. A fotókat az alábbi képre kattintva tudod végignézni!