Alighanem határtalan az Exatlonból ismert Kőnig Anna boldogsága: közösségi felületein – ahol a terhességét is részletesen dokumentálta, így rajongói is nyomon követhették többek közt pocakja növekedését – jelentette be, hogy világra jött a kisfia, sőt, rögtön egy videót is közzé tett a csöppségről.