Köllő Babett kitálalt: titkos randin vett részt a színésznő

2023 májusában nyitotta meg kapuit Budapesten is a Madame Tussauds viaszmúzeum, ahol történelmi személyiségek, politikusok, hollywoodi sztárok és magyar hírességek életnagyságú viaszszobrait csodálhatják meg a látogatók. A minap Köllő Babett is megfordult a múzeumban, amelyről a közösségi oldalán számolt be a követőtáborának.

Kis esti randi

– jegyezte meg humorosan Instagram-posztjában a színésznő, mialatt a közkedvelt, fiatal énekes, Harry Styles viaszszobra mellett pózolva lőtt magáról egy fotót. A tréfás megszólalást és fényképet Babett rajongói is értékelték.

Igen laza vagy!

– jegyezte meg az egyik kommentelő.