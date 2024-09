„Veled bármikor” – Hunyadi Donatella új életszakaszba lépett – Fotók!

Hatalmas változás következett be Hunyadi Donatella életében. A naptárdíva, Kiszel Tünde lánya számtalan rajongóra tett szert, amióta részt vett a tavalyi Dancing with the Starsban: az egyébként diplomás énekesnő sikeresen bebizonyította, hogy táncosnőnek sem éppen utolsó, miközben modellként is egyre nagyobb sikereket könyvelhet el.

Hunyadi Donatella új életszakaszba lépett / Fotó: Szabolcs László

A csinos, fiatal lány a minap a közösségi oldalán tudatta a követőivel, úgy döntött, hogy a saját lábára áll, és elköltözik otthonról.

Új életszakaszba lépek

– jelentette be Instagram-posztjában angolul Donatella. Bár további részletek nem derültek ki a költözéssel kapcsolatban, két fényképet megosztott a szépség új lakhelyéről.

Lakásavató mikor lesz?

– firtatta a kommentszekcióban a modell egyik közeli ismerőse, és amire az alábbi válasz érkezett:

Veled bármikor! Szólok

– ígérte Donatella, mialatt a rajongói további elragadtatott hozzászólásokkal árasztották el a kommentszekciót.

Gyönyörű vagy, Donám!

– áradozott az egyik követő, amit a fiatal lány hálásan fogadott.

Íme, a fényképek Hunyadi Donatella új otthonáról!