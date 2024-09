Csinos női combon tűnt fel G.w.M! Mit szól ehhez Kulcsár Edina?

Kulcsár Edina többször is hangoztatta már, hogy Varga Márk G.w.M-mel megfogta az Isten lábát. A szerelmeseknek nemrég a második közös gyermeke született meg, nagyobb nem is lehetne a boldogság. Persze irigyek biztosan akadnak, sőt, olyan elszánt rajongók is, akik örökre a testükön viselik majd az emlékeztetőt a rapperre.

Nem Kulcsár Edina az egyetlen, aki rajongósáig szereti G.w.M-et (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M sorait tetováltatták

A rapper a közösségi oldalán meglepő rajongói fotót mutatott meg a követőinek. A képen egy hölgy látható, amint teljes lábát megmutatja a kamerának. Bokájától a csípőjéig tetováltatta magára az imádott rapper egy szövegének néhány sorát. Missh-sel közös dala, a „Hittem” egy részlete került fel véglegesen a hölgy testére: „Senki sem tudja, hogy mit takar a mosolyom

Kiben hittem, Isten vitt el messzire, hogy megóvjon.”

G.w.M sorait varratta magára egy rajongó (Fotó: Instagram)

De nem ő az egyetlen rajongói tetoválás, a napokban a családapa neve egy iskolás lány csuklóján tűnt fel, s akadnak még elszánt rajongók, akik magukra varratták a rapper hárombetűs művésznevét.

Tetoválásból G.w.M testén sincs hiány: idézetek, dátumok, állatok, motívumok tarkítják a testét, sőt még Kulcsár Edina portréja is a hátára került. A rapper hallgatósága igencsak két táborra szakad, míg az elszánt rajongók akár magukra is tetoválják őt, addig vannak, akik inkább a hibákra fókuszálnak. Edina portréja kapcsán is parázsvita alakult ki, sokan nem voltak elégedettek a végeredménnyel. Korábban pedig egy helyesírási hibát véltek felfedezni a mellkasán lévő idézetben: „Soha ne mond, hogy soha”.