Elárulta a titkát Ördög Nóra, így szereti magát a legjobban

A munkámból kifolyólag is annyira sok olyan helyzet van, amikor profi kezek közé kerülök, és nagyon szép sminkeket viselek, hogy a hétköznapokon most már nagyon szeretem a sminkeletlen arcomat viszontlátni a tükörben. A kicsit nyugalmasabb arcomat, ami elindít bennem egy olyan folyamatot, hogy ma béke van, ma a családdal vagyok, ma irodista vagyok, bármi vagyok. Viszont nyilván ezeken a napokon is a pirosító nagyon kell, az mindig