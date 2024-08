Váratlan fordulat: Károly és Vilmos békülne Harryvel, egyvalaki miatt mégsem lehet

Az, hogy Harry és Meghan a királyi család vendége lehet Balmoralban, senkinek nem volt az idei tippjei között, hiába pletykálnak erről a britek. A hírek szerint ugyanis Károly és Vilmos nemrég egy találkozó során úgy döntött, hogy meghívja a sussexieket, hogy rendezzék soraikat, miután túlságosan is nehéz hónapokon vannak túl. Hiába azonban a jelentések szerint a békeajánlat, Harryék nem kérnek belőle, nem térnek vissza az Egyesült Királyságba.

Vilmos és az apja békülne Harry-vel? Fotó: Northfoto / Hot magazin

Tom Quinn királyi író szerint azonban valami ezzel nem stimmel. Ő ugyanis úgy véli, Harry és apja jelenleg biztos nem áll kapcsolatban egymással. Mi több, biztos benne, hogy a királyi családból senki nem látná szívesen Meghant és a férjét Balmoralban.

Katalin és Károly nehéz helyzetben van. Amire a családnak a legkevésbé van szüksége, az Harry Balmoralban. Mindenki tudja ugyanis, hogy a herceg nem menne oda Meghan nélkül, akit pedig egyáltalán nem látnak szívesen

– közölte, kiemelve, a család mindig is úgy vélte, hogy az egykori színésznő az oka annak, hogy Harry saját vére ellen fordult. Épp ezért Vilmos és Károly tudja, hogy a sussexi herceget meghívni a felesége nélkül idővel csak újabb botrányra adhatna okot, pláne annak tudatában, hogy Harry jelenleg már dolgozik Tartalék című könyvének második részén. Azaz gyakorlatilag ha csak Harry lenne, valószínűleg már rég kibékült volna a család, de így, hogy Me3ghan Markle is képben van, jelenleg szinte lehetetlen, hogy elássák a csatabárdot.

Arról nem is beszélve, hogy a királyiak Balmoralba most kifejezetten pihenni mentek. Mindenki ott van, aki számít: Károly, Kamilla, Vilmos, György, Sarolta és Lajos is. Katalin pedig nemsokára csatlakozik hozzájuk, miután kezelései miatt nem tudott a családjával tartani egyből a birtokra – írja a Mirror.