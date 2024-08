„Én igazából nem vagyok, effektív nem létezem” – Stohl Andrást száműzte a televízió

A TV2 sztárja népszerű, nagyon felkapott művész, műsorvezető, közben odaadó férj, édesapa és már büszke nagypapa is. Stohl András ma már kiegyensúlyozott életet él, de nem volt ez mindig így. Sokkolta az országot, amikor kiderült: részegen balesetet okozott. A színészt súlyos testi sérülést okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt ítélték el, 10 hónapos büntetéséből öt hónap után feltételesen szabadlábra engedték. Stohl András Lékai-Kiss Ramónának, a TV2 Titkok Ramónával podcast műsorában beszélt többek közt a börtönben töltött időről is.

Stohl András Lékai-Kiss Ramóna minden kérdésére őszintén válaszolt / Fotó: TV2

Megszólalt a börtönről Stohl András

A népszerű színész azt mondja, amikor bevonult letölteni börtönbüntetését, úgy hitte, jobb lesz neki bent, mint kint. Stohl András öt hónapot töltött bent és úgy érzi, kellett neki a letöltendő büntetés, tanult belőle.

– Amikor kimondódott, hogy ebből letöltendő börtönbüntetés lesz, akkor nem volt mese, az embernek el kellett kezdeni készülni rá – mesélte Lékai-Kiss Ramónának podcast műsorában Stohl András.

Több mint tíz éve volt… de még mindig erről beszélünk. Az embernek van egy csomó rémképe, hogy mi történik ott vele, az ismeretlenbe mész be, de akkora felhajtás volt akkor körülöttem. Nagyjából 50 újságíró volt ott, amikor mentem, törtek le az autók visszapillantó tükrei, ahogy hátráltak a fotósok, így amikor becsukódott az ajtó, arra gondoltam, hogy jobb itt bent, mint kint, mert nyugalom van végre.

A rácsok mögött mindennap fél 6-kor volt ébresztő, sehova nem mehetett, maximum a szomszédos cellába, ha hasonló büntetéssel volt ott valaki. Így a műsorvezető olvasott, tv-t nézett, délután van egy óra séta és ennyi. Amikor kijött, rá pár napra már játszott színházban, a tv viszont száműzte egy időre.

– Nem kicsit száműzött a tv, az RTL-nél voltam, én vezettem volna az első X-Faktort, ez olyan régen volt. Amikor kijöttem, nem volt televízióműsor.

Stohl András végül a Piramissal tért vissza a képernyőre, illetve a Sztárban Sztár zsűrijébe is bekerült. Onnantól viszont nincs megállás, folyamatosan forgat, televíziózik, szinkronizál, több sikeres darabban játszik és mindeközben a magánéletében is igyekszik helytállni. Mint ismert, öt gyermek büszke édesapja, boldog férj és már a nagypapa is. Mindezt úgy, hogy a podcast felvételekor másfél hónap alatt két szabad estéje akadt.