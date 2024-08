Next Top Model Vivi őszintén vallott arról, hogy milyen nehézségekkel szembesül

A Next Top Model Hungary sztárja elmesélte a Borsnak, hogy milyen kihívásokkal szembesül mid-size modellként. Vidéki Vivi szerint ez a kategória még egyáltalán nincs megfelelően reprezentálva. Ugyanis a mid-size modellek azok a modellek, akik nem esnek bele sem a nagyon vékony lányok kategóriájába, sem pedig a plus size, azaz a kifejezetten nagy méretű lányok kategóriájába. A mid-size egy köztes kategória, ami az átlagos testalkatú nőket foglalja magába. Ezért is elengedhetetlen, hogy mindenkinek legyen B terve, aki erre a pályára készül. Számára nagyon fontos, hogy folyamatosan képezze magát, és másokat is arra buzdít, hogy koncentráljanak a tanulmányaikra.

Next Top Model Vivi a zsűritől is megkapta, hogy ezzel az alkattal nincs helyen a pályán Fotó: TV2

Magyarországon még mindig nincsenek megfelelően képviselve

Vidéki Vivi nem csak a Next Top Model Hungary-ben szembesült alkata miatt kihívásokkal. A műsorban többször szó esett arról, hogy nincs helye a műsorban. A gyönyörű modell azonban rácáfolt kritizálóira, és egészen a dobogóig jutott a versenyben. Elmondása szerint ez a szakmában sincs nagyon másképp. Bár a plus size kategória már teljes mértékben elfogadott, a mid-size modellek még mindig alulreprezentáltak a szakmában.

— Én azt hittem, hogy ezzel egyáltalán nem lesz probléma, hogy Magyarország fel van készülve a mid-size kategóriára, hiszen a plus size is elfogadott. Azonban azt látom, hogy eszméletlenül szem előtt tartják a méreteket. Most, hogy leszerződtem egy ügynökséggel, és elkezdtünk együtt dolgozni, külföldi cégekkel is voltak interjúim. Azt vettem észre, hogy a különböző piacok teljesen mást kívánnak meg. Például Milánóban én kicsinek számítok. A mid-size náluk egy 112-es csípőméretnél kezdődik, ami nekem nincsen meg. Nekem 108-as csípőméretem van, és az nekik kicsi. Amíg Amerikában ez már eladható és foglalkoznak vele, addig Európában és Magyarországon ez egyáltalán nincs így. Így is kaptam egyébként munkákat, leginkább reklámokban. De most jön a Central European Fashion Week is jövő hétvégén, ami nagyon izgalmas lesz.

Next Top Model Vivi a modellkedés mellett tolmácsként is dolgozik, és egyetemre jár Fotó: Bors

A Next Top Model Hungary azt is megmutatta, hogy lenne igény a mid-size modellekre

Vivi szerint pedig fontos lenne, hogy a mid-size kategória is megfelelően képviseltesse magát a magyar divatiparban. Hiszen ez az a kategória, ez az a testalkat, amivel a legtöbb ember azonosulni tud. Jelenleg azonban csak a szélsőségesebb alkatú lányokra helyeznek nagyobb figyelmet.

Szerintem Magyarországon is lenne erre igény. Én rengeteg üzenetet kapok lányoktól, hogy milyen jó, hogy volt egy átlagos testalkatú lány is a műsorban. De az emberek többségében még mindig az van benne, hogy egy modell nagyon vékony, és csak ők mutatnak jól a kifutón. Viszont a legnagyobb vásárlóerővel bíró, átlagos testalkatú lányok is megkívánnák azt, hogy legyen valaki, aki őket képviseli a kifutón. Abban reménykedem, hogy nem csak a két szélsőséges kategória marad meg. Remélem, az idő múlásával több reprezentációt kapunk mi, mid-size modellek. Szerintem ahogy a világ változik, elengedhetetlen, hogy mindenki képviselve legyen a kifutón.

Vidéki Vivi szerint azonban a tanulás a legfontosabb

A mid-size modell sokak számára példakép volt a Next Top Model Hungaryben, hiszen talán a legtöbben az ő alkatával tudtak azonosulni. Épp ezért Vivinek van talán a legnagyobb felelőssége abban, hogy milyen példát mutat a rajongóinak. A modell – bár igyekszik mindenkit támogatni – nem győzi hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy valaki tanuljon, és képezze magát.