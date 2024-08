Micsoda szempár: Így nézhet ki Weisz Fanni első gyermeke - Fotó

Bombaként robbant a hír idén júniusban: Weisz Fanni menyasszony lett és első gyermekét várja!

Weisz Fanni első gyermekét várja Fotó: Szabolcs László / Hot magazin

A gyönyörű siket modell pocakja azóta szépen kerekedik, ő pedig egyáltalán nem tartozik azok közé a kismamák közé, akik nagyon takargatnák a pocakjukat és titkolóznának a várandósságukkal kapcsolatban. Fanni már a babavárás elején elárulta, milyen érzések kavarognak benne az anyasággal kapcsolatban.

– Még mindig nem hiszem el, hogy várandós lettem! Olyan félelmetes, persze nagy öröm is. Természetesen hatalmas nagy boldogság van, de néha hirtelen rám tör az érzés, hogy bizony ez milyen hatalmas felelősség, mennyire kell majd vigyáznom a kis angyalkámra. (...) Vajon jó anya leszek majd? Mindent jól tudok csinálni? Mi lesz tovább? Tudom még odébb van, bár már nem is annyira, de olyan kíváncsian várom, milyen lesz, ha már hárman leszünk? Persze lesz segítségünk, nagyszülők, dédszülők, akik már most is rengeteg tanáccsal látnak el, nagyon izgalmas ami most történik velünk – lelkendezett Fanni.

Így fog kinézni Weisz Fanni kisfia?

Nos, az élete legszebb időszakát élő Fanniról azóta az is kiderült, hogy kisfiút hord a szíve alatt.

A Bors eljátszott a gondolattal, vajon hogy nézhet majd ki a Weisz Fanni kisfia, aki az eddigi információk ismeretében télen látja majd meg a napvilágot. A Merlin nevű, mesterséges intelligenciát alkalmazó honlap volt a segítségünkre, a dolgunk pedig csak annyi volt, hogy feltöltsünk egy képet Fanniról és a vőlegényéről, Gergőről.

Íme a kis trónörökös a mesterséges intelligencia szerint:

A Mesterséges Intelligencia szerint így fog kinézni Weisz Fanni első gyermeke (Fotó: Merlin)

Nos, az A.I. szerint a csöppég egy hatalmas, barna szemű, pirospozsgás arcú kisfiú lesz, aki leginkább az édesanyja vonásait örökölte!