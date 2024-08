Katzenbach Andi: „Sokat adott a szépségkirálynői cím”

Nemrég az ország új szépségkirálynőt köszönthetett Katzenbach Andi személyében, aki lehetőséget kap, hogy a Miss World Hungary verseny utána a Miss World világversenyen magyar színekben vonulhasson fel. A szépségkirálynő élete jelentősen megváltozott, mióta megnyerte a versenyt.

Katzenbach Andi élete nagyon megváltozott, amióta szépségkirálynő lett (Fotó: Ladóczki Balázs)

– A legnagyobb változás a verseny óta, hogy sikerült felköltöznöm Budapestre. Két hete már pesti lakos vagyok, aminek nagyon örülök. Nagyon jól érzem magam itt és a legjobb barátnőm is itt van, tehát vele is sokkal többet tudok találkozni. Mindemellett persze nagy újdonság a sok interjú és a rengeteg felkeresés is – kezdte a Borsnak Andi, aki új kapcsolatokat is épített.

– Sok új embert meg tudtam ismerni, és a tábor által lett egy-két új barátom is. Szerencsére az eddigi barátaimmal egyáltalán nem változott semmi, nem vesztettem el senkit a verseny miatt – jegyezte meg a szépségkirálynő, akinek nagy önbizalomlöketet adott a győzelem.

Katzenbach Andi sokat nyert ezen a versenyen (Fotó: Csudai Sándor (CSS) Origo)

Sokat adott a korona

Hatalmas pillanat volt Andi számára, amikor felkerült a fejére a korona.

– Sokat adott a szépségkirálynői cím az önértékelésemhez. Igazából nem voltam soha elájulva magamtól, nem volt sok önbizalmam. Viszont ez jó irányba változott, sőt elkezdtem beletanulni ebbe a világba – mondta Andi, aki már a világversenyre is elkezdett készülni.

Elkezdtem angolul tanulni tanárral, igazából minden sorozatot angolul nézek már. Így, hogy túl vagyok a költözésen, már el tudok kezdeni figyelni a mozgásra és az egészségemre is

– osztotta meg a fiatal modell.

Katzenbach Andi jelenleg nem keresi a szerelmet, de ha jön, akkor nem áll ellen neki (Fotó: Kaposi Nóra)

Katzenbach Andi nem keresi a szerelmet

A szépségkirálynő pillanatok alatt rengeteg udvarlót szerzett, most azonban önmagát helyzeti előtérbe, és persze a versenyt:

– Természetesen vannak jelentkezők, de önmagamra fókuszálok most elsősorban. Ha valaki olyan jön, akkor persze nem fogom visszautasítani, de most én vagyok magamnak a fókuszban – osztotta meg velük a szépségkirálynő.