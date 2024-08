Gigi Hadid megmutatta ritkán látott kislányát, milliók olvadtak el a képek láttán

Gigi Hadid 2017 óta az egyik legkeresettebb és legjobban fizetett szupermodell a szakmában. Az amerikai-palesztin felmenőkkel rendelkező szépség néhány évvel ezelőtt a One Direction énekesével Zayn Malikkal járt, azonban a szerelmük viharos volt, és többször is szakítottak, majd újra összejöttek egymással. Végül egy közös gyermekük Khai született a kapcsolatukból, ami néhány hónap múlva szakítással és jogi harccal ért véget. Malik ugyanis Gigi édesanyját Yoladát zaklatással vádolta, és végül a pennsylvaniai bíróság helyt is adott a keresetének, és 360 nap próbaidőre és haragkezelési tanácsadásra ítélték az "anyósát". Gigi azonban az eset után szakított a kedvesével.

Gigi Hadid kislányának fotóit 2 millió ember lájkolta egy nap alatt /Fotó: PROFIMEDIA

Kislányukkal, Khainnal azonban mindkét híresség nagyon jó viszonyt ápol, erről több fotót is posztolt Gigi az Instagram-oldalán. Legújabb posztjában egy fotómontázst töltött fel a közösségi médiában ahol látható, hogy milyen anya-lánya programokban vettek részt a nyáron.

