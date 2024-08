Fotó a temetőből: 80 éves lenne Andy Vajna, így néz ki most a sírja

Andy Vajna minden bizonnyal egy jó szivarral és egy nagyszabású partival ünnepelné, hogy augusztus 1-jén betölti a nyolcadik X-et, ám a neves producer és filmmogul már nem érhette meg ezt a kerek évfordulót, 2019 januárjában elhunyt.

Andy Vajna 80. születésnapját ünnepelné (Fotó: Móricz-Sabján Simon)

Özvegye is meglátogatja

Bár özvegye, Vajna Timi azóta férjhez ment, az új szerelem ellenére odaadóan ápolja Andy sírját, akinek két végső nyughelye is van: az egyik Budapesten, a Fiumei úti temetőben található, a másik pedig a tengerentúlon, Los Angeles-ben.

Mivel Timi jelenleg Amerikában tartózkodik, vélhetően a los angeles-i sírhoz látogat majd ki augusztus 1-én, Andy Vajna 80. születésnapján. Ám amint Budapestre látogat, minden bizonnyal kilátogat a VIII. kerületi sírkertbe.

Rendszeresen gondozzák Andy Vajna sírját

A Bors munkatársa közvetlenül Andy születésnapja előtt járt a temetőben, hogy megnézze, milyen állapotban van a filmmogul jellegzetes, oroszlános síremléke, amin egy filmtekercs is látható.

Andy Vajna sírja szép, gondozott állapotban van (Fotó: BS)

Bár Andy Vajna sírja egyelőre csupasz, nem díszíti sem virág, sem koszorú, az biztos, hogy mindig odafigyelnek rá, hogy tiszta és rendezett állapotban legyen.

Andy Vajna a Fiumei úti temetőben nyugszik (Fotó: BS)

Andy Vajna a túlvilágról vigyáz Vajna Timire

Bombaként robbant év elején a hír, miszerint Vajna Tímea teljes titokban hozzáment szerelméhez, a tehetős Ráthonyi Zoltánhoz. Az álomesküvőre Los Angeles homokos óceánpartján került sor, Andy Vajna özvegye pedig azt is megosztotta a követőkkel, hogy tovább küzdenek egy kisbabáért, és Timi négy vetélés után sem adja fel az álmát, hogy szülő lehessen.

A Bors akkor megkereste Lénárt Évi jósnőt, aki azt már korábban prognosztizálta, hogy Timi hamarosan anyuka lesz, sőt, azt is látta, hogy fiút fog szülni. Most arra kértük ők, nézzen rá arra, hogy vajon idén valóban valóra válhat-e az Amerikában élő üzletasszony álma.

Nos, Évi szerint ha nem is egyszerűen, de Timi idén várandós lesz!

− Mutat a kártya nehézségeket a terhességet illetően, de 2024-ben sikerülni fog a teherbeesés. Maga a terhesség és a szülés is nehézkes lesz, de végül egészséges kisfiú jön világra. Nagy a valószínűsége, hogy maga Andy Vajna fog leszületni hozzá, és ismét producer lesz felnőtt korában. Legalább 80% az esélye, hogy Andy Vajna születik le Timihez, mert nagyon szeretne Timinek örömet okozni, és amikor élt, akkor is mindent megadott neki. A mostani házassága Timinek nagyon jól fog alakulni, hosszútávú, sírig tartó lesz, Andy odaátról támogatja Timit ebben. Ez a férfi nagyon szereti Timit és együtt sok üzleti tervük is van, tehát gazdaságilag is sok mindent fel fognak építeni együtt - árulta el a jósnő a Bors megkeresésére még idén januárban.