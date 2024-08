Különleges pillanat: megmutatta magát Al Pacino ritkán látott lánya

Annak ellenére, hogy betöltötte a 84-et, a színészlegenda Al Pacinónak igen fiatal gyermekei vannak. Legidősebb lánya, Julie is csak 34, középső ikergyermekei, Olivia és Anton 23 évesek, míg kisfia, Roman tavaly nyáron jött világra. Közülük csak Julie választotta a filmes szakmát, Anton és Olivia ritkábban mutatkozik nyilvános rendezvényeken is apjukkal, illetve a közösségi médiát sem árasztják el fotóikkal. Épp ezért különleges pillanat, hogy Olivia most mégis úgy döntött, megoszt pár friss felvételt az Insta-oldalán. Legyünk őszinték: senki nem mondaná meg, hogy az apukája egy világsztár, a fiatal lány épp olyan, mint bármelyik fiatal!