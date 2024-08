A szülés után Kulcsár Edina elárulta, ez a következménye a császárnak

Kulcsár Edina immár harmadik hete a négygyermekes anyukák unalmasnak egyáltalán nem nevezhető életét éli. Az egykori szépségkirálynő és a rapper G.w.M augusztus 9-én jelentették be, hogy megérkezett közös kisfiuk, aki a különleges hangzású Dion nevet kapta.

Kulcsár Edina mind a négy gyermekét császárral hozta világra (Fotó: Vadnai Szabolcs)

A kis trónörökössel immár hat gyerkőc van a mozaikcsaládban, G.w.M-nek ugyanis már született két gyermeke Nagy Melanie-tól, és Edina is kettővel ajándékozta meg Csutit évekkel ezelőtt. A sztáranyuka tehát roppant rutinosnak számít, már ami a szülést illeti, igaz, azt egy picit sajnálja, hogy mind a négy gyermekét úgynevezett időzített császárral hozta világra, aminek vannak bizonyos következményei.

Például az, hogy Dion világra jötte után 3 héttel is még egy úgynevezett haskötőt kell viselnie, hogy meggyorsítsa és biztosítsa a felépülését.

Kulcsár Edina arról is beszámolt egy 24 órán elérhető Facebook-történetben, hogy mind a négy szülés után hasonló övet viselt, a jelek szerint tehát bevált nála az újdonsült édesanyák társának kikiáltott eszköz. A sztáranyuka legfeljebb azt sérelmezi egy picikét, hogy még mindig L-es méretet kell hordania belőle. Ez természetesen majd változik, ám Edina életében vélhetően most nem a szülés utáni fogyókúra szerepel a fontossági sorrend első helyén.

No de mire jó a haskötő?

A terhesség alatt a hasfal megnyúlik, ami a baba világrajövetele után nem „húzódik” rögtön vissza. Van olyan eset, hogy még egy év után is megvan az a pocak, de általában néhány hónap alatt rendeződnek a dolgok. A haskötő császár után többféleképpen is segíthet a gyógyulási időszakban. Az egyik hatása, hogy leszorítja a hasat és a sebet, illetve megtartja a hasfal izomzatát, sőt, még a beleket is segíthet visszarendezni a helyükre, ha azok „panganak” egy nagyobb terhesség után. Ezenkívül a hasszorító megkönnyítheti a mozgást, ami bizony nem mindig egyszerű a műtét után - írja egy szakportál.

Állandó pörgés Kulcsár Edina élete

Edina friss sztorijaiban arról mesélt, hogy hiába csak három hetes a kis Dion, állandó pörgésben vannak. Medox jövőre lesz elsős, ezért előkészítőre fog járni, Nina is három foglalkozáson vesz részt, és persze Amarával is közös élményeket kell gyűjteni. Ráadásul két hatalmas kutyáját is iskolába szeretné járatni.