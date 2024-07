Patai Anna a várandóságáról mesélt: Engem is meglep, amit a mérleg mutat

Tündéri helyzetjelentés: így van most Patai Anna. A Megasztárban országos hírnevet szerző énekesnő túl van a várandóssága felén, pocakja a legfrissebb képek tanúsága alapján már igen nagy, ő azonban jól viseli az „édes terhet”.

Patai Anna kedves családi képpel jelentette be első gyermekük érkezését még márciusban (Fotó: Instagram)

Patai Anna nem ragaszkodik a kismamaruhákhoz

A bájos énekesnő most a Borsnak mesélt a babavárás izgalmas időszakáról. Először is arról, hogy hogy bírja ezt az óriási hőséget.

– Szerencsére jól bírom a meleget, sőt, az egész várandóságomról elmondhatom, hogy nem voltak nehézségek szerencsére – felelte Anna mosolyogva. Hozzátette, szerencsés, hogy nyáron ekkora a pocakja, így könnyebb megoldani az öltözködést. Ennek ellenére nem mond nemet, ha meglát egy szép új darabot…

– Folyamatos ruhatárcserében vagyok, mert korábban szerettem a kis pólókat, blúzokat, amik mostanra nem feltétlenül takarják a pocakomat. Könnyen elcsábulok új ruhákra, de nem feltétlenül a kismama szekcióból válogatok.

Azon kismamamák közé tartozom, akik nem híznak, csak pocakra. A súlyom pont annyi, mint korábban, csak annyival gyarapodott, ami közvetlenül a babával jár.

Anna mindezt a szerencsés géneknek tulajdonítja, szó sincs arról, hogy tudatosan megvonna magától ételeket.

Engem is meglep, amit a mérleg mutat, ugyanis nem eszek keveset

– ismerte el nevetve a Megasztár felfedezettje. – Az első hónapokban volt, amit nem kívántam, de így belépve a harmadik trimeszterbe, újra minden ízt szeretek. Eddig csak legendákat hallottam a bizarr ételekről, amit a nők kismamaként kívánnak. Hát most én is megtapasztaltam. A kedvencem a csípős-sajtos csipsz, kovászos uborkával, ami szigorúan karikázva van! A kovászos uborka egyébként is nagy kedvenc lett. A minap a férjem családjánál ebédeltünk, a fogásokhoz elővettek egy nagy üveg csodálatos házi kovászos uborkát, hát, egyedül is meg tudtam volna enni az egészet...

Az énekesnő elárulta, mióta kismama, mindenki késztetést érez arra, hogy elmesélje a saját vagy ismerőse szülésélményét.

– Lehet, hogy ez másoknak zavaró, de én szívesen meghallgatom ezeket a történeteket. Vannak durva esetek, de sokaknak abszolút pozitív élmény volt a szülés. Mindenkit örömmel meghallgatok, aztán nálam pedig alakul, ahogy Isten szeretné – zárta mosolyogva gondolatait Anna.