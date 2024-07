„Néztem a telefonomat: komolyan most szeretne békülni?” - Marsi Anikó és Gönczi Gábor végre tisztázta kettejük viszonyát

– Egyszer egy felkonferálás során hirtelen nagyon sok idegen nevet kellett felolvasni, ráadásul adás alatt készült el a szöveg, így nem volt időnk felkészülni rá. Da­­vid, Edward, Jose, Stewart, Edmond – belegabalyodtam, és így mentünk bele a felkonfba. Mellettem Ancsa rázkódott a nevetéstől, de a helyzethez képest profin megoldottuk. Azóta pedig akárhányszor jönnek ilyen nevek, mindig felsoroljuk egymásnak ezt a névsort, és mosolygunk egyet. Hihetetlen, hogy Anikó a mai napig a legnagyobb tisztelettel és szorgalommal áll a munkájához – úgy, ahogyan én is. Szerintem ezért szeretjük még mindig a szakmánkat, mert a mai napig mindennap motiváltan jövünk be, és foglalkozunk a hírekkel, hiszen érdekel minket, nem utolsósorban pedig szeretnénk mindennap tájékoztatni a lakosságot az aktuális hírekről. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert szakmailag is tartjuk egymást annyira, hogy kikérjük egymás véleményét, és el is fogadjuk – zárta a Tények főszerkesztője.