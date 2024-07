Újabb világsztár költözött az égbe, 90 évesen meghalt a kiváló zenész

Meghalt 90 éves korában John Mayall, a brit blues "atyja". A Bluesbrakers alapítóját hétfőn érte a halál kaliforniai otthonában - közölték a zenész Instagram-oldalán helyi idő szerint kedden.

A közlemény szerint Mayall egészségügyi gondokkal küzdött, amelyek "arra kényszerítették a világ legnagyobb utcai harcosát, hogy befejezze hatalmas páyafutását".



John Mayall 1933-ban született Macclesfieldben.

Első zenekarát, a Powerhouse Four-t főiskolásként alapította. Kislemezek és klubfellépések után 1966-ban jött az igazi áttörés, amikor az 1963-ban megalakított Bluesbreakers együtteshez csatlakozott Eric Clapton. A Mayall/Clapton/McVie/Flint felállás minden idők egyik legjobb brit blues zenekara volt, s 1968-ig működött.

A hetvenes években a gitáros, billentyűs, szájharmonikás Mayall visszavonult a szakmából, majd 1982-ben újjászervezte a Bluesbreakerst és 1984-ben állandó zenekart hozott létre, amely világszerte, köztük Magyarországon is fellépett: először 1985-ben a Kisstadionban.

Bár Mayall soha nem lett annyira híres, mint zenekarának korábbi tagjai, de még a 80-as éveiben is színpadra állt. Az elismerés hiánya kissé bosszantotta, és ennek hangot is adott. "Soha nem volt slágerlemezem, soha nem nyertem Grammy-díjat és a Rolling Stone sem írt rólam cikket" - idéz az AP hírügynökség egy vele készült interjúból. 2013-ban pedig kijelentette: "Még mindig underground előadó vagyok." Mayallt kétszer jelölték Grammy-díjra, Nagy-Britanniában megkapta a Brit Birodalom Rendje tiszti fokozatát (Officer of the Order of the British Empire) 2005-ben. 2024-ben a Rock & Roll Hall of Fame tagja lett, az 1966-os Blues Breakers With Eric Clapton című albumát pedig a legjobb brit blues albumok között tartják számon