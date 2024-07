Fotókon a magyar műsorvezető nagyszabású esküvője – galéria

Mosolygós kisbaba, táncoslábú nagymama

– Természetesen a hat hónapos kisfiunk, Tomika is ott volt velünk ezen a csodálatos napon, és ahogy eddig minden helyzetben, most is nagyon együttműködő, nyugodt, szemlélődő és mosolygós volt.

Persze, kicsit ellopta előlünk a show-t, de mi ezt egyáltalán nem bántuk. Ahogy tavaly év végén a polgári szertartáson, úgy idén is többször elérzékenyültem, könnyekig hatódtam.

– Az egyik legszebb pillanat mindenképp az volt, hogy a 88 éves nagymamámmal táncolhattam az esküvőmön. A DJ berakta a We Are the Champions című számot, arra roptuk, míg a vendégsereg körbeállt minket és tapsolt. De a nyitótáncunk is nagyon emlékezetes marad, a feleségemmel a Jóbarátok nagy kedvencünk, a betétdal lassabb verziójára adtuk elő a koreográfiát, majd egy ponton jött az eredeti tempó, és akkor a násznép is csatlakozott hozzánk.

A cél: Hawaii

Tamás kérdésünkre elárulta, hogy kisbabájuk miatt a nászutat el kell halasztaniuk, de mindkettejüknek bakancslistás hely Hawaii, így megfogadták, oda mindenképp eljutnak előbb vagy utóbb.

– Most a kisfiunk miatt nincs lehetőségünk elutazni, és az sem kizárt, hogy még tovább kell halogatnunk, ha úgy alakulna, hogy kistestvére születik… – mosolygott a HírTV műsorvezetője, majd elárulta:

Minden reggel boldogan ébredek, mert a feleségem és a kisfiam mosolyát látom. Révbe értem, minden tekintetben boldog vagyok. A munkámban is jól érzem magam a HírTV-nél, de amint vége a Napindító című műsoromnak, sietek is haza, hogy a családommal lehessek.

A boldog pillanatokról készült fotókat az alábbi képre kattintva tudod megnézni: