Schobert Norbi grandiózus meglepetéssel készült Rubint Réka születésnapjára

Réka már két hónapja tudta, hogy a születésnapja tájékán el fogunk utazni, azt viszont senkiből nem tudta kiszedni, hogy hova is viszem. Egy nappal az indulás előtt annyit közöltem vele, hogy csomagoljon be öt váltás nyári ruhát, ugyanennyi sportcuccot és a tűsarkú cipőit hagyja otthon. Amikor elindultunk még akkor sem mondtam meg neki, hogy hová tartunk. Tulajdonképpen végig hülyítettem szegényt, csak akkor esett le neki, hogy Rovinjba jöttünk, amikor meglátta a várostáblát. Mindketten nagyon szeretjük ezt a tengerparti városkát, és sikerült egy nagyon szép kis hotelt találnom, ahová majd el fogjuk hozni a táborozókat is.