Nem fogod elhinni, mi derült ki Köllő Babettről

Köllő Babett Instagram-történetében osztott meg egy vicces és igazán különleges gyerekkori videót, amiből úgy tűnik a színésznő már akkor is nagy hatással volt a férfi nemre. És persze ismét bebizonyította, hogy milyen vagány tud lenni.

A Sztárban Sztár zsűritagja korábban elárulta, már gyerekként is a színészi pályára készült, bár volt B terve is.

Nekem gyerekkoromban, amikor álmodoztam arról, hogy mi szeretnék lenni, két opcióm volt. Az egyik persze, a színészet, a másik pedig, hogy elmegyek gimnáziumba, és utána rendőrtisztibe. Én imádom a fegyelmet. Mindig csapatban játszom, a táncnál is az együttesben és a színházban is

– mesélte akkor.

Köllő Babett szinte a színpadra született

Így nem csoda, hogy tizenévesen bevállalta a Grease című musical egyik legikonikusabb jelenetének előadását az osztály összes fiújával.

13-14 lehettem. Hogy vettem rá erre az összes srácot az osztályban?

– írta Babett a videóhoz.

Bár valószínűleg a vagány, szőke fürtös kislány karizmája is sokat nyomott a latban — amit úgy tűnik a lánya, Milla is örökölt —, de lehet, hogy a rendőri ambíciókkal járó határozottság és fegyelem is segített. Mindenesetre úgy tűnik, Babett végül a lehető legjobb pályát választotta, hiszen a Grease csinos szőkeségének szerepe és a rajongó férfikoszorú már akkor is nagyon jól állt neki. Úgy tűnik, már tinédzserként is könnyedén tudta a pasikat az ujja köré csavarni. Ezek után mi nagyon szívesen megnéznénk a dal mostani verzióját is az előadásában.