Napi cuki: így énekel együtt Ördög Nóri és Nánási Pál! - videó

Ördög Nóri az egyik legnépszerűbb hazai műsorvezető, nem csoda hát, hogy rendszeresen tesz közzé tartalmakat saját és családja életéről is. A csinos anyuka állandó pörgésben van, televíziós elfoglaltságai mellett két gyerekére, webshopjára és balatoni családi vállalkozásukra is tud időt szakítani.

Ördög Nóri rengeteg tehetségkutató verseny műsorvezetője volt már, most ő maga is énekelt egyet (Fotó: archív / hot magazin)

Ördög Nóriék akcióba lendültek

A Nánási család élete nyitott könyv a nyilvánosság számára, hiszen többszázezres követőbázisuk rendkívül nagy érdeklődést mutat a házaspár élete iránt. Rengeteg videót készítenek, többek között az együtt töltött nyaralásaikról is rendszeresen vlogolnak. Legutóbb például a szlovéniai Pirannál járt a Nánási család, melyről szintén megannyi kép és videó készült. Ezúttal viszont visszatértek Magyarországra, és a balatonakarattyai kisboltjukat reklámozandó kérdezték meg a közvéleményt, hogy melyik a legjobb balatoni dal. Elsőként nem meglepő módon a legnagyobb klasszikus, a 4F Club Balatoni láz című slágerét kezdték el énekelni az ismeretlen szereplők, mely után Nóri és Pali veszik át a stafétát és éneklik el a saját kedvencüket, a “Nekem a Balaton a Riviérát”, amely vicces utalás arra, hogy boltjuk a “Nekem a Balaton” nevet kapta. Anno egyébként szintén rajongóikat kérdezték meg a kisbolt nevéről és mivel ez kapott a legtöbb szavazatot, ez lett a neve. Mindenesetre úgy tűnik, hogy Nánásiék felkészültek az idei szezonra is és az éneklés is jól megy nekik.