Kórházból jelentkezett Mező Misi, két hétig nem énekelhet

Mező Misi és a Magna Cum Laude neve már összeforrt az emberek fejében. A zenekar tagjai mindig lelkiismeretesen dolgoznak, hogy a rajongók mindig jobbnál jobb dalokat, és élmény dús koncerteket kapjanak. Azonban őket sem kerüli el a betegség, már a szombati zalaegerszegi koncertjükön többen is láthatták, hogy valami nincsen rendben Misivel. Szerda reggel az énekes egy meglepő helyszínről, egy kórházi ágyról jelentkezett be. Mint a videóban hallható volt, kissé rekedtes és fáradt hangon mesélte, miért is van ott, ahol!

Mező Misi sajnos nincs jó bőrben (Fotó: Szakony Attila)

A kórházból üzent

Nem igazán szoktunk ilyet csinálni, de úgy gondoltam jó, ha első kézből értesültök erről a hírről, és nem máshonnan. Az eheti két koncert a Budakeszi és az Ácsi elmarad. Azért marad el, mert én nem tudok a színpadra állni, és le kellett mondani, mert kórházban vagyok. Semmi para, igazából tüdő gyulladásom és tüszős mandula gyulladásom, van, és azt tanácsolta a főorvosnő, hogy két hétig ne énekeljek, ezért voltunk kénytelenek lemondani

– mesélte érces hangon a kórházból bejelentkezve Mező Misi.

Gyógyulásra koncentrál Mező Misi

Mező Misi elmondta, hogy bár a történtek, és a koncertek lemondása miatt kicsit, rosszul érzi magát, de hamarosan újra színpadra állhat, egészségesen.

– Hála a jó istennek, és hála a fantasztikus szakembereknek, most már gyógyulok és jobban vagyok. Remélem, hogy a jövőhéten már újra találkozunk. Akkora már jobb állapotban leszek – mondta a Magna Cum Laude, aki megköszönte a rajongók megértését. A kommentek között rengetegen kívántak neki mielőbbi gyógyulást, és jó pihenést.