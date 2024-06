Kucsera Gábor vallomása: „Amikor elmegyünk nyaralni öten, az egy kicsit macerás”

Kucsera Gábor immár negyedik éve rendez tábort, melynek egyik alapelve a kütyümentesség. Saját gyerkőceit is szívesen látja a táborban, mint mondja, ez egyszerűbb időtöltés, mint egy családi nyaralás.

Kucsera Gábor szívesen táborozik együtt Tápai Szabinával közös gyermekeikkel (Fotó: Czerkl Gábor)

Kucsera Gábor: „Kell a gyerekeknek, hogy kiszakadjanak az internet világából"

Negyedik alkalommal startolt el a KucsiTanya, Nagyvázsonyban a gyerekek a vidéki élet szépségbe kóstolnak bele, és bár szigorúan képernyőtilalom van, ezúttal megszegték a szabályt. Kucsera Gábor a helyszínről vallotta be a Mokkának: a vasárnap esti Skócia-Magyarország eb-mérkőzést megnézték:

– Tegnap mérföldkőhöz értünk a KucsiTanyán: kütyümentes a tábor, de a magyar meccsre való tekintettel először a tévé bekapcsolásra került. Hihetetlenül jó volt itt együtt átélnünk a győzelmet. Együtt szurkoltunk, és innen is jobbulást kívánunk Varga Barnabásnak.

Ezt leszámítva a sportoló komolyan veszi a képernyőtilalmat.

– Ahogy meglátják a ládikát, már rakják bele a telefont, a töltőt, a kütyüket. Kell a gyerekeknek, hogy kicsit kiszakadjanak az internet világából, vissza a környezetbe, az állatok közé, nekik is feltöltődés. Jó visszajelzés számomra, hogy sok visszatérő gyerek van. – Kucsera elárulta, négy időpontot is meghirdetett a nagy érdeklődésre való tekintettel, sőt, egy felnőtt tábort is beígért jövőre.

„Más így, mint amikor elmegyünk nyaralni öten”

A visszatérő táborozók között ott vannak persze Tápai Szabina és Kucsera Gábor gyerekei is.

A legidősebb, Beni még a Mokkának is nyilatkozott az élményről:

– Nagyon szeretem, ha apával elmehetek kirándulni. Szeretek a természetben lenni, szeretem az állatokat: bemehetek hozzájuk, etetem őket – büszkélkedett Kucsera Gábor fia.

Kucsera elismerte, sok szülő örül, ha leadhatja pár napra a gyereket, de ő élvezi ezt az időt:

A táborvezetők sokat segítenek, leveszik a terhet rólam. Más így, mint amikor elmegyünk nyaralni öten mint család, a gyerekekkel, az egy kicsit nehezebb, macerásabb…

– fogalmazott nevetve Kucsi, aki nemrég melegítette fel újra kapcsolatát Tápai Szabinával, akivel három gyermekük van: a tízéves Beni, ötéves Milla és hároméves Bella.