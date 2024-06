Durva, mit kívánt meg a várandós magyar topmodell

Axente Vanessa az egyik leghíresebb magyar topmodell, szakmáját pedig még most, áldott állapotban sem hazudtolja meg.

Axente Vanessa nemrég a Next Top Model Hungary műsorában zsűrizett (Fotó: TV2)

„Egy ideje sül már valami a sütőben”

A 182 centiméter magas, 28 éves zalai lány április közepén egy bikinis fényképpel árulta el: első gyermekét hordja a szíve alatt.

– fogalmazott a festői fotónál a kismama, aki 2022-ben házasodott össze az ausztrál magántőke-befektető Rahil Guptával.

A mostanra nagyjából a várandóssága hatodik hónapjában járó modell olyan luxus világmárkákkal dolgozott már mint a Prada, Givenchy, Christian Dior, Nina Ricci és Louis Vuitton. A sor itt még nem ér véget: 2013-ban a Vogue Italia címlapján szerepelt egy férfi modellel, egy évvel később a Vogue Germany címlapján pózolt, és a Calvin Klein is alkalmazta modellként. A hazai nézők pedig nemrég a Next Top Model Hungary című TV2-es műsor zsűritagjaként láthatták.

Kismamaként is figyel az alakjára Axente Vanessa

Vanessa 14 éves kora előtt cseppent a divatszakmába, azóta pedig minden egyes nap ügyelt rá, hogy megfelelően étkezzen, mozogjon, aludjon. A szigorú életmódot még várandósan sem engedi el. Alakja karcsúságára most is rendkívül módon ügyel, s míg a legtöbb kismama a legextrémebb ételkombinációkat kívánja meg, ő nemet mond a csábításra. A napokban egyik kedvencét, egy extra egészséges turmixot szürcsölve jelentkezett be a rajongóknál. Kókusztej, banán, zab, lenmag, málna, és saját nevével fémjelzett vegán vaníliás fehérjepor – ebből a csupa egészséges hozzávalóból álló itallal kényezteti magát a topmodell, aki a friss fotói tanúsága szerint csupán hasra hízott, oda is alig.

Axente Vanesaa terhesen sem „bűnözik", csak egészsége finomságokkal kényezteti magát (Fotó: Instagram)

Nemrég Velencében pihent barátnőivel. Lenge nyári ruháiban szinte le is tagadhatta volna várandósságát, annyira megőrizte sudár alakját. Az egészséges étkezés mellett a sportra is ügyel, a napokban látványos edzéstervéről is posztolt.