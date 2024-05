Tündérszépek: Ismerd meg Lieber Fannit

A korábbi évekhez képest több újdonságot is bevezettünk. Idén 18-35 év közötti szépségek nevezhetnek az országos megméretésre. A dicsőség mellett, hogy ők képviselhetik szűkebb hazájukat a fináléban, értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket.

Lieber Fanni Budapesten él, és felsorolni is nehéz, hogy mi mindent csinál egyszerre. Cukrászként dolgozik, de nem hagyja, hogy a sütik kóstolgatása látszódjon rajta. Fitnesz és wellness instruktorként is tevékenykedik. A kedvenc kikapcsolódási módja is a sport, valamint az edzés.

Fanni igazi életművész (Fotó: MediaWorks)

Ha pedig mindez még nem lenne elég, a szállítmányozási üzletkötő is szerepel a névjegykártyáján. Van egy bakancslistája, amiről minden tételt szeretne kipipálni az elkövetkezendő néhány évben, mielőtt betölti a harmadik x-et. Ezért nevezett be korábban egy evőversenyre is. Mottója, ami mentén a mindennapjait éli, hogy nemcsak a 20 éveseké a világ.

Mottója: nemcsak a 20 éveseké a világ (Fotó: MediaWorks)