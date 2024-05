Tündércukisággal zárjuk a napot: ennyire szereti Nina a kis Amarát

Kulcsár Edina nagyon gyermekközpontú, és gyakran hangoztatta már, hogy élete legnagyobb sikere az, hogy édesanya lett. Bár számos eredményt tudhat maga mögött, hiszen szépségkirálynő volt, nemzetközi eredményéi is ragyogóak, ráadásul az utóbbi években az ország legsikeresebb üzletasszonya lett, mégis azt vallja, hogy attól a pillanattól lett egész ember, hogy életet adott gyermekeinek. Jelenleg három gyerkőc szaladgászik önfeledten a házban, hamarosan azonban megszületik a negyedik is. Medox és Nina Csutitól születtek, Amara már G.w.M-től, ez azonban nem jelenti azt, hogy a féltestvérek nem szeretik egymást teljes szívből. Most például a kis Nina egy nagyon aranyos szívecskét rajzolt Amarának, hogy kifejezze, mennyire odáig van érte.

