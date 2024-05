Tóth Gabinak kellett segítenie, rettenetes dolog történt Tóth Verával

Egészen hihetetlen, hogy egy családban két olyan tehetséges énekesnő is született, mint Tóth Vera és Tóth Gabi. Mindketten bebizonyították a Megasztárban, hogy elképesztő hangjuk van, azóta pedig sikert sikerre halmoznak, folyamatosan koncerteznek – ráadásul testvérekként is nagyon közel állnak egymáshoz.

Tóth Vera és Tóth Gabi

Tóth Gabinak és Tóth Verának is voltak nehezebb időszakai, de kitartottak egymás mellett és ettől még erősebb lett közöttük a testvéri kötelék. Rendszeresen vállalnak közös fellépéseket is, sőt, most olyan dolog történt, ami tényleg tökéletesen tükrözi, hogy valóban számíthatnak egymásra, ha bármi baj van.

Tóth Verának koncert előtt elment a hangja, ezért Tóth Gabi ugrott be helyette a fellépésre.

Tóth Gabi a közösségi oldalán számolt be az esetről, amit igazi kihívásként élt meg.

Tegnap "beugrottam" tesóm helyett énekelni. Szegénynek elment a hangja és Mujahid Zolival volt Szécsi Pál és Cserháti Zsuzsa emlékkoncertje... Életembe nem énekeltem ezeket a dalokat, szóval nagyon izgultam... Annyi próba volt, amennyi a koncert előtt belefért! De szeretem a kihívásokat. Jobbulást tesókám és köszönöm a kedves közönségnek a támogatást! Ja és Zolikámnak a bizalmat. Hozzáteszem, hogy Verának szerintem max egyszer fordult elő ilyen az elmúlt 20 évben! Öröm volt "ismeretlenül" is elénekelni ezeket a dalokat

– írta Tóth Gabi.

Az énekesnő egy részletet is megosztott a fellépésből: