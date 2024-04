Szabyest karrierjét egy méhecske hiúsította meg

Szabyest itthon már befutott énekesként és TikTok sztárként, most pedig határon túl próbál szerencsét. A spanyol X-Faktor szervezői lehetőséget adtak neki arra, hogy részt vegyen a castingon! A sors – méhecske képében – azonban közbe szólt a latinos karriernek.

Szabyest Spanyolországban próbált szerencsét énekesként. Fotó: TV2

Spanyol X-Faktorban lépett volna fel Szabyest

– Életem sztorija íródik éppen – írta Instagramján 24 óráig elérhető Storyban Szabyest, aki Madridból, a helyi X-Faktor stúdiójából jelentkezett be követőinél. Amit a rajongók nem láthattak: élete egyik legnagyobb balszerencséje történt meg vele, míg a stúdióba tartott.

A Bors felkeresésére Szabyest elárulta, a műsor készítői lehetőséget adtak neki a castingon való részvételre.

– Instagramon bekövettem a spanyol X-Faktor oldalát, és rájuk írtam, hogy megkérdezzem, mikor lesz legközelebb meghallgatás – kezdett bele a félresikerült sikersztoriba az énekes.

Azt válaszolták, hogy már tart a casting, de a nézőtérről kiválasztás alapon részt vehettem volna. Látták, mekkora követőtáborom van, ezért azt találták ki, hogy a casting egy pontján a közönség soraiból kiválasztanak engem, mint magyar influenszert, így én is színpadra léphetek.

De amilyen szerencsétlen vagyok, bedagadt nyelvvel ültem ott – árulta el Szabyest, akivel hajmeresztő baleset történt a fellépés előtti pillanatokban.

Szabyest a spanyol X-Faktorban tűnt volna fel, de terve meghiúsult egy méhecske miatt. Fotó: Instagram

Szemtelen méhecske törte ketté Szabyest karrierjét

– Hajnalban ültem Budapesten repülőre, délután érkeztem meg Madridba. Már tartottam a stúdióba, amikor útközben vettem egy dobozos kólát. Nem vettem észre, hogy belerepült egy méhecske, ami a számba került kortyolás közben. Megcsípte a nyelvem, baromira fájt és feldagadt, beszélni is alig tudtam, nem hogy énekelni. Nem akartam hülyét csinálni magamból egy Spanyolország előtt, ezért végül csak nézőként ültem végig az előadást, a fejemet fogva a balszerencsémen. Szerencsére nagyon kedvesek és megértőek voltak velem a szervezők – tette hozzá a Borsnak Szabyest, aki a pozitív oldalát próbálja látni a dolognak:

Úgy fogtam fel, hogy felmérem a terepet, jövőre ugyanis mindenképpen indulni akarok a spanyol X-Faktorban! Ráadásul láthattam a nagy idolomat, a zsűriben ülő Abraham Mateót is

– mondta a nagyszájú TikTokker.

– Nagyon tetszik az ottani mentalitás, nagyon emberségesek. Az itthoni X-Faktorba úgy látom, inkább bohócokat keresnek, mintsem valódi tehetségeket. Abban bízom, a TV2-n a Megasztár sokkal magasabb szintet üt majd meg, ott tényleg tehetségekre fókuszálnak.

Szabyest bedagadt nyelvvel ülte végig a castingot. Fotó: Szabyest

„Készülök átvenni az uralmat!"

Szabyest egy ideje már autodidakta módon spanyolul tanul, és szeretne betörni a helyi közösségi médiába is.

– Van már kétezer spanyol követőm TikTok-on: készülök átvenni az uralmat! Szeretem Spanyolországot, egyedül utaztam ki a castingra, néhány napot Madridban töltöttem, most Valenciába tartok épp, és Alicantéba is elmegyek majd barátokhoz – tette hozzá a FarmVIP sztárja.