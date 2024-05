Megszólalt Madár Vera: elárulta a ma 43 éves színésznő, miért tűnt el

Madár Vera május 5-én ünnepli születésnapját, ennek kapcsán telefonon kerestük meg a színésznőt. A Borsnak adott interjújában elmesélte, nem egészen úgy alakultak a dolgok, ahogy eltervezte.

Madár Vera szerint az idei évben tisztázódni fog valami Fotó: Markovics Gábor

Madár Vera szerint nincsenek véletlenek

Vera úgy véli, hogy minden okkal történik.

Sajnos nagyon lebetegedtem, valami influenza ledöntött a lábamról. Barátokkal szerettünk volna elutazni, de ezt most el kellett halasztanunk pünkösdre.

Nem hiába, ember tervez, Isten végez. Helyette Richárd férjemmel és édesanyáinkkal elmegyünk majd a kedvenc cukrászdánkba. A szülinapomon sokszor ítéletidő van, de idénre napsütést mondanak, remélem így is lesz. Szerencsére nem komoly a betegség, de annak nincs értelme, hogy felüljön az ember repülőre azért, hogy utána egy másik helyen egy hotelszobában feküdjön – magyarázta pár napja kollégánknak a színésznő.

Vera elárulta, oka volt annak, hogy nem lehetett hallani felőle.

– Az elmúlt 6 hetem nagyon furcsa volt, egymást érték a váratlan események. Ezen kívül rengeteg munkám is volt és valahogy nem jutottam el odáig, hogy posztoljak. Több ismerősöm is felhívott, hogy mi történt velem, de igazság szerint csak összegyűltek a felhők a fejem felett és mindent meg kellett oldanom. Néha nagyon nehéz munka mellett megfelelni az elvárásoknak, még annak a minimumnak is, amit saját magammal szemben támasztottam. Végül sikerült minden, de nagyon kimerültem, lehet hogy emiatt is tudott ledönteni a lábamról most ez a vírus.

Valami készül

Madár Vera a közelmúltban a Szent Sírnál készült fényképeket tett ki oldalára, mint mondja, kapott olyan visszajelzést, hogy kicsit félreérthető volt, ugyanis a színésznő a tavalyi évben járt ott.

– Tavaly voltunk Jeruzsálemben, a hazaérkezésünk után néhány nappal értesültünk róla, hogy mi történik ott. Most sajnos a háború miatt nem lehet oda utazni, de én azt mondom, hogy egyszer az életben mindenkinek el kell mennie oda, mert hihetetlen energiája van a helynek, a Szent Sírnak és a Siratófalnak is. Nekünk elképesztően felemelő és jó élmény volt, szeretnénk még visszamenni. Rengeteg emberrel beszélgetek, most valahogy mindenkinél van valami negatív is, mindenkinek a hangulatában van valami kettősség, olyan érzésem van, mintha valami tisztázódni akarna ebben az évben.