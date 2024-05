Bekeményített Károly király, ultimátumot kapott Harry!

Harry herceg szerdán Angliába utazik, mert részt vesz a sérült katonáknak, veteránoknak szóló sportverseny, az Invictus Games tizedik évfordulójának ünnepi szertartásán. A herceg felesége nélkül érkezik, és ha már Londonban jár, apjával is találkozna. Csakhogy III. Károly király komoly feltételeket szabott.

Harry eljátszotta családja bizalmát (Fotó: Northfoto)

Harry legutóbb a rákdiagnózis bejelentését követően kereste fel Károlyt. Azóta az uralkodó visszatért kötelezettségeihez és már nyilvános megjelenéseket is vállal, a bajt azonban nem akarja tetézni a királyi családban. Éppen ezért csak az ő szabályainak betartása mellett hajlandó találkozni a herceggel – írja a hindustantimes.com.

Ingrid Seward szakértő szerint Károly csak védett helyen hajlandó találkozni fiával, ami a Buckingham-palotát jelenti, ott ugyanis biztonságban lesznek és kevésbé kell attól tartania az uralkodónak, hogy Harry bármilyen trükköt bevet a találkozó kapcsán. Hasonlóan a korábbi látogatásához, a herceg vélhetően most is rövid ideig lesz Londonban. Az eddigi hírek alapján úgy tűnik, hogy nem látogatja meg a szintén rákkal diagnosztizált Katalint. Persze az is lehet, hogy erről a hercegné döntött, akinek a megelőző kemoterápiás kezelések során különösen nagy szüksége van a nyugalomra. Vélhetően a minden erejével szűk családjára koncentráló Vilmossal sem találkozik majd.