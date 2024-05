Curtis kifakadt: "Mégis mi kell ahhoz, hogy a bíróság lásson?!"

Kevés olyan, nagy érdeklődésre számon tartott büntetőügy zajlik ma Magyarországon, mint a híres-hírhedt Katzenbach-gyilkosság. Mint ismeretes, a vád szerint az egykori labdarúgót H. Attilát egy erdős területre csalta, ahol Curtis testvére, Lajos és annak egy barátja várta. Lefogták az áldozatot, egy csákánnyal halálosan megsebesíttették, majd egy előre megásott gödörbe temették a testét. Ugyanakkor jelentkezett egy új tanú, ami egészen új megvilágításba helyezte az ügyet és persze a vádlottakat. A titkos tanú korábban több hónapot töltött egy cellában H. Attilával, aki részletesen elmesélte neki, hogyan végzett teljesen egyedül Katzenbach Imrével, ahogyan azt is, mi motiválta abban, hogy korábban gyanúba keverte Curtis testvérét és annak barátját. A rapper ugyanakkor hosszan sorolta lapunknak azokat a bizonyítékokat, melyek a szerinte a gyanúsítottak ártatlanságát támasztják alá.

Curtis kedden éppen beszélőre ment a testvéréhez (Fotó: VT)

„Ilyet eleve nem tesz, aki hazudni igyekszik”

– Ma reggel egy posztban írtam ki magamból a fájdalmamat, a csalódottságomat és a tehetetlen dühömet, amit érzek és ami gyűlik bennem és a családtagjaimban is, mióta a testvéreméket ártatlanul a rácsok mögött tartják. Mégis mi kell még ahhoz, hogy a bíróság lássa azt, amit a józan paraszti ész már régen lát? Például, hogy Katzenbach eltűnését szeptember 28-ára teszik, miközben három tanú is megerősíti, hogy 21-én tűnik el. Utána elérhetetlen a telefonja és senkit sem hív vissza és nem is éri utol... Érdekesnek tartom azt is, hogy H. Attila megásatja a sírt egy munkagépesével , hogy abba majd elejtett vadaknak a bőrét és a csontját fogja tenni, ám 28 előtt pár nappal már be is temetteti a gödröt... Rengeteg ellentomondás van a nyilatkozatokban és az egész ügyben – mutat rá Curtis, akit az a szomorú tény zaklatott fel kora reggel, hogy ahogyan az utóbbi három évben már sokadszor, éppen a beszélőre tartott, hogy lelket öntsön a fivérébe.

– Röviden összegzem a tényeket, amik önmagukért beszélnek és amelyek mind a bíróság rendelkezésére állnak. Először is a testvéreméket semmi, de semmi nem köti a bűncselekményhez, egy szavahihetetlen ember ezer ponton cáfolható vallomásánál. Nincs DNS sem a bűntény helyszínén, sem sehol máshol. A bátyám maga kérte a hazugságvizsgálatot, amit már eleve nem tesz az, aki hazudni igyekszik.

Ezen egyetlen ponton sem mutatott eltérést a műszer, vagyis beigazolódott, hogy minden szava igaz. Nem úgy, mint Katzenbach volt feleségénél és H. Attilánál, akik egyébként együtt is vannak...

A bíróság ezt mégsem tekinti perdöntő bizonyítéknak az ártatlanságára, ami eleve érthetetlen. Az, aki korábban bedobta Lajos és István nevét, beismerte, hogy hazudott, mi több beismerte a gyilkosságot. Az iratok közt szerepel az a hetvenöt üzenetből álló beszélgetés, amit ez az ember folytatott Katzenbach feleségével az áldozat eltűnésének napján. Ahogy az is, hogy a megölt egykori focista személyes tárgyait megtalálták az egyikük padlásán. Szerintem nem kell Columbónak lenni ahhoz, hogy lássuk, mi történt pontosan, ahogyan azt is, hogy a bátyáméknak semmi, de semmi közük az ügyhöz. Mégis, miért ülnek már három éve?! – fakadt ki lapunknak Curtis, aki beszélt arról is, mindez milyen hatással van a családtagjaira és persze rá.