Együtt lépett színpadra Curtis és a Duchenne-szindrómás Beni

Ahogy arról már többször hírt adtunk, Micskó Benjámin csupán négyéves, de az élet már most hatalmas akadályok elé állította. A kisfiú ugyanis Duchenne-féle izomsorvadással küzd. A szervezete egy génhiba miatt nemhogy nem termeli az izomépüléshez szükséges disztrofin nevű fehérjét, hanem alattomos módon még bontja is a meglévő izmait. Ez akár azzal is járhat, hogy még 10 éves kora előtt tolószékbe kerül, majd a légzőizmai érintettsége miatt lélegeztetőgépre. A kórral küzdő betegek átlagéletkora 26 év.

Beninek rengetegen próbálnak segíteni Fotó: Facebook/Mentsük meg Benit

Beni édesanyjának tűnt fel, hogy a fiának még kicsit ügyetlen a mozgása, sokat jár lábujjhegyen, és attól félt, hogy majd kiközösítik vagy csúfolni fogják a fiát emiatt, ezért orvoshoz fordultak, hogy minél előbb javítsanak az állapotán. Végül december 13-án kiderült, hogy sokkal nagyobb a baj: Beninek Duchenne-féle izomsorvadása van, ami gyógyíthatatlan.

– A kezdeti sokk után jelentkeztünk minden helyre, ami jelenleg igénybe vehető. A mindennapos nyújtás és a szteroid lassítja a folyamatot, de sajnos nem állítja meg – mesélte az édesanyja, Boglárka.

A szülők próbáltak mindent kideríteni a betegségről. Kétségbeesve keresték a gyógymódot, hogy megmenthessék gyermekük életét.

Amióta kiderült a kisfiunk betegsége, csak a lehetőségeket kutatjuk, és sajnos nem látunk jobb megoldást, mint elkezdeni a gyűjtést az Amerikában jelenleg 4-5 évesek számára engedélyezett génterápiára, ami az egyik legdrágább gyógyszer a világon, hiszen 1,3 milliárd forintba kerül

– folytatta, majd hozzátette: ők is tudják, hogy ez hatalmas összeg, de muszáj megpróbálniuk összegyűjteni a pénzt, ugyanis ha meg sem próbálnák, azt sosem bocsátanák meg maguknak.

Rengeteg ember szerzett tudomást a kisfiú állapotáról, és mindenki próbál segíteni, ahogy csak tud. Mi sem mutatná ezt jobban, minthogy 6 hét alatt a milliárdos összeg tíz százalékát, vagyis 124 millió forintot sikerült összegyűjteniük.

Most a sztárvilág egyik kiemelkedő alakja, Curtis is felhívta az emberek figyelmét Beni betegségére és a gyűjtésre.

A rapper Tégláson adott koncertet május 1-jén, ahol a kis hőssel is találkozott. Curtis és Beni azonnal megtalálták a közös hangot, majd a híresség a színpadra is magával vitte a kisfiút.

Nyolckor fog kezdődni a buli, viszont nagy tapsot szeretnék kérni Beni barátomnak, aki most velem van. Beni egy nagyon nagy csatát vív egy betegség ellen és nagyon-nagyon sok pénzt kell összegyűjtenie. Azért van most itt, hogy felhívjuk erre a figyelmet

– mondta a kisfiúval a karjaiban Curtis.

Aki személyesen ismeri Széki Attila Curtist, az pontosan tudja, hogy a zenésznek akkora szíve van, hogy akár a fél világ belefér. Hozzá bárki fordulhat, ha módjában áll segíteni, nem mond nemet. Nem ez az első eset, hogy a rapper beteg gyerekeken segít, ahogy arról korábban beszámoltunk a szintén Duchenne-szindrómában szenvedő Sági Dominik gyűjtésére is felhívta a figyelmet. A híresség SMA Tomikának is rengeteget segített, aki most már Dubajban lábadozik.